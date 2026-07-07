Суд подтвердил смертный приговор 38 организаторам терактов в Индии в 2008 году

Суд в Индии подтвердил смертный приговор 38 организаторам терактов 2008 года Суд подтвердил смертный приговор 38 организаторам терактов в Индии в 2008 году

Москва7 июл Вести.Высокий суд индийского штата Гуджарат подтвердил решение о смертном приговоре 38 организаторам терактов в 2008 году в Ахмедабаде, из-за которых погибли 56 человек. Об этом пишет газета The Times of India.

Несколько взрывов произошли в Ахмедабаде в июле 2008 года, погибли 56 человек, 246 были ранены.

Высокий суд Гуджарата во вторник подтвердил приговор специального суда, вынесший смертный приговор 38 лицам, …участникам дела о серийных взрывах 2008 года отмечается в публикации

Уточняется, что суд также назначил пожизненное заключение 11 участникам серийных взрывов.

Среди 49 осужденных бывший лидер запрещенной организации "Студенческое исламское движение Индии" (SIMI) Сафдар Нагори и его сообщники, еще 28 человек были оправданы.