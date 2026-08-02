Dawn: при взрыве у полицейского участка в Пакистане погибли 14 человек

При взрыве у полицейского участка в Пакистане погибли 14 человек Dawn: при взрыве у полицейского участка в Пакистане погибли 14 человек

Москва2 авг Вести.В результате взрыва, совершенного террористом-смертником у полицейского участка в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, погибли 14 человек. Об этом сообщает газета Dawn, ссылаясь на правоохранителей.

В публикации также говорится, что 20 человек получили ранения.

Как сообщил начальник полиции округа Сват Умар Хан, смертник активировал взрывное устройство при попытке сотрудников правоохранительных органов остановить его для досмотра у входа в полицейский участок.

Инцидент произошел рядом с площадью Кабал-Чоук, где в это время проходил многолюдный митинг против усиления террористической активности в долине Сват.