Москва2 авгВести.В результате взрыва, совершенного террористом-смертником у полицейского участка в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, погибли 14 человек. Об этом сообщает газета Dawn, ссылаясь на правоохранителей.
В публикации также говорится, что 20 человек получили ранения.
Как сообщил начальник полиции округа Сват Умар Хан, смертник активировал взрывное устройство при попытке сотрудников правоохранительных органов остановить его для досмотра у входа в полицейский участок.
Инцидент произошел рядом с площадью Кабал-Чоук, где в это время проходил многолюдный митинг против усиления террористической активности в долине Сват.