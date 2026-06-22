Восемь участников похоронной процессии погибли от удара током в Пакистане

Восемь пакистанцев убило током во время похоронной процессии Восемь участников похоронной процессии погибли от удара током в Пакистане

Москва22 июн Вести.Как минимум восемь участников похоронной процессии мусульман-шиитов в Пакистане погибли в результате удара током. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Трагедия произошла в районе города Дахана юго-восточной провинции Синд. Транспарант, который несли участники траурного шествия, зацепился за провода линии электропередачи.

По меньшей мере восемь человек погибли и более 15 получили ранения после того, как церемониальный флагшток соприкоснулся с высоковольтной линией электропередачи во время траурной процессии мусульман-шиитов говорится в публикации

Уточняется, что пострадавших оперативно госпитализировали. Большинство из них находятся в критическом состоянии.