Москва22 июнВести.Как минимум восемь участников похоронной процессии мусульман-шиитов в Пакистане погибли в результате удара током. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
Трагедия произошла в районе города Дахана юго-восточной провинции Синд. Транспарант, который несли участники траурного шествия, зацепился за провода линии электропередачи.
По меньшей мере восемь человек погибли и более 15 получили ранения после того, как церемониальный флагшток соприкоснулся с высоковольтной линией электропередачи во время траурной процессии мусульман-шиитовговорится в публикации
Уточняется, что пострадавших оперативно госпитализировали. Большинство из них находятся в критическом состоянии.