ANI: в Индии в штате Бихар в давке у храма погибли семь человек

В Индии в штате Бихар в давке у храма погибли семь человек ANI: в Индии в штате Бихар в давке у храма погибли семь человек

Москва17 авг Вести.В Индии по меньшей мере семь человек погибли в давке во время религиозного мероприятия у храма Ашок Дхам в штате Бихар. Об этом сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел утром в понедельник, 17 августа, когда у храма собрались верующие для молитвы и совершения ритуального омовения водой в честь индуистского бога Шивы. По предварительной информации, из-за большого наплыва людей в этом месте находились около 50 тысяч паломников.

Поступили сведения о семи погибших. По предварительным данным, упал столб линии электропередачи, и люди получили удар током, что спровоцировало давку. Точную причину мы сможем назвать только после тщательной проверки всех обстоятельств сообщил замначальника полиции Шивам Кумар агентству ANI

Также сообщается о нескольких десятках пострадавших. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Это не первый подобный случай в храме. В 2019 году по меньшей мере один человек погиб и несколько получили травмы в давке, возникшей из-за скопления людей у святыни во время паломничества в священный для индуистов месяц Шравана.

Ранее стало известно, что в округе Чамба индийского штата Химачал-Прадеш автобус с пассажирами упал с дороги. В результате аварии погибли семь человек, еще 11 получили травмы.