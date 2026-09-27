CNBC-TV18: вода в Ганге на севере Индии поднялась до опасных отметок

Вода в Ганге на севере Индии поднялась до опасных отметок CNBC-TV18: вода в Ганге на севере Индии поднялась до опасных отметок

Москва27 сен Вести.Вода в реке Ганг на севере Индии поднялась до критических отметок, сообщает телеканал CNBC-TV18.

Данное обстоятельство произошло на фоне сильного ливня.

Вода в реке Ганг в Ришикеш [городе] поднялась выше предупреждающей отметки отмечает телеканал

Местные власти предупредили жителей близлежащих населенных пунктом, что приближаться к берегам реки не следует.

По данным газеты Times of India, не менее 56 человек погибли в результате длительного ливня, вызвавшего наводнение на севере Индии.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Рейне опустился из-за засухи до рекордно низкой отметки.