Москва27 сенВести.Вода в реке Ганг на севере Индии поднялась до критических отметок, сообщает телеканал CNBC-TV18.
Данное обстоятельство произошло на фоне сильного ливня.
Вода в реке Ганг в Ришикеш [городе] поднялась выше предупреждающей отметкиотмечает телеканал
Местные власти предупредили жителей близлежащих населенных пунктом, что приближаться к берегам реки не следует.
По данным газеты Times of India, не менее 56 человек погибли в результате длительного ливня, вызвавшего наводнение на севере Индии.
Ранее сообщалось, что уровень воды в Рейне опустился из-за засухи до рекордно низкой отметки.