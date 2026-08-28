Times of India: тела жертв паводка в Непале унесло течением, их находят в Индии

В Индии находят унесенные течением тела погибших при паводке в Непале Times of India: тела жертв паводка в Непале унесло течением, их находят в Индии

Москва28 авг Вести.Тела погибших в результате мощного паводка на границе Китая и Непала унесло вниз по течению реки Гандак на 200 километров, пишет газета The Times of India.

Отмечается, что унесенные течением тела обнаруживают в Индии. Представитель индийской погранслужбы Арун Пандей указал, что погибших нашли в городе Махараджгандж штата Уттар-Прадеш.

На территории Индии пока обнаружены три тела, предположительно, унесенные течением реки Гандак из Непала сказал Пандей, его слова приводит газета

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Непале погибло не менее 469 человек.