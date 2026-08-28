В Непале число жертв наводнения превысило 460 Число жертв сильнейшего наводнения в Непале достигло 469

Москва28 авг Вести.В Непале в результате сильнейшего наводнения погибли по меньшей мере 469 человек, сообщает локальный новостной портал Ratopati со ссылкой на данные непальского Министерства внутренних дел.

В материале указывается, что пропавшими без вести на данный момент числятся 977 человек.

Ранее сообщалось, что число погибших при наводнении в Непале возросло до 389. Катастрофа была вызвана внезапным сходом горного ледника, что спровоцировало не только разрушительный поток воды, но и землетрясение.

Позднее выжившие при паводке в Непале россиянки рассказали, как спаслись от разбушевавшейся стихии.