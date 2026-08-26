Погодные условия и перебои со связью затрудняют поиски пропавших в Непале Посольство РФ в Непале сообщило, что погода затрудняет поиск пропавших

Москва26 авг Вести.Погодные условия и перебои со связью затрудняют поиски пропавших во время паводков в Непале. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил советник-посланник российского диппредставительства Ринчен Ракшаев.

Он отметил, что зоне бедствия находятся минимум четыре российских гражданина, связь с которыми утрачена. Еще одна группа из восьми соотечественников благополучно перебралась из Дхунче в другой населенный пункт.

По всему пострадавшему району ведутся поисково-спасательные работы. Погодные условия и перебои со связью затрудняют их проведение сообщил Ринчен Ракшаев

По последним данным, минимум 95 человек погибли в результате наводнения в северных районах Непала. Власти республики не могут выйти на связь с большой группой иностранных туристов, которые находились в зоне наводнения. Уточнялось, что речь идет о 291 иностранном туристе и 93 непальцах.