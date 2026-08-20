Два человека погибли из-за наводнений в Таиланде, тысячи эвакуированы Thai PBS: двое человек погибли, тысячи эвакуированы из-за наводнения в Таиланде

Москва20 авг Вести.Два человека погибли, пятеро получили травмы, тысячи эвакуированы из-за наводнений в северной части Таиланда. Об этом сообщает таиландский государственный телеканал Thai PBS.

Уточняется, что больше всего пострадала провинция Нан.

В провинции Нан в результате наводнения погибли два человека, оба были унесены быстрым течением из своих затопленных домов​​​. В провинции Мехонгсон пять человек получили травмы отмечается в сообщении

В общей сложности в обоих провинциях эвакуированы около 2 тысяч человек на более высокие участки местности.

В начале августа стало известно, что юго-запад Мьянмы переживает последствия мощного прорыва дамбы на реке Нгавун. В результате оказались затоплены более пяти тысяч жилых домов, свыше 20 тысяч человек эвакуированы. В связи с этим президент России Владимир Путин выразил соболезнование коллеге из Мьянмы Мин Аун Хлайну.