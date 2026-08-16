В американском штате Индиана пятеро человек стали жертвами сильного наводнения

Пятеро человек погибли при наводнении в американском штате Индиана В американском штате Индиана пятеро человек стали жертвами сильного наводнения

Москва16 авг Вести.Во время разрушительных наводнений, охвативших американский штат Индиана, погибли, по меньшей мере, пятеро человек, сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявления местных органов власти.

Власти штата заявили, что стихийное бедствие распространилось на территорию более чем десяти округов, спасательные службы вынуждены проводить срочную эвакуацию населения из затопленных районов.

Губернатор штата Индиана Майк Браун отметил, что президент США Дональд Трамп выразил готовность удовлетворить его официальный запрос о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба.

По словам Брауна, это позволит привлечь дополнительные ресурсы центрального правительства для устранения последствия катаклизма.

Национальная служба погоды США выпустила предупреждения для Вашингтона и прилегающих территорий об угрозе торнадо, штормов, наводнений и загрязнения воздуха.