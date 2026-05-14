Путин выразил соболезнования Моди в связи со стихийным бедствием в Индии

Москва14 мая Вести.Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи со стихийным бедствием, унесшим жизни почти 90 человек, сообщается на официальном сайте Кремля.

Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными последствиями циклона в штате Уттар-Прадеш. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии говорится в сообщении

Ранее 14 мая сообщалось, что на индийский штат Уттар-Прадеш обрушился шторм, в результате удара стихии погибли 89 человек.