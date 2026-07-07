Си Цзиньпин призвал усилить борьбу со стихийными бедствиями в КНР Си Цзиньпин распорядился усилить меры борьбы со стихийными бедствиями

Москва7 июл Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин на фоне ливней и наводнений в регионах Китая распорядился усилить борьбу со стихийными бедствиями, сообщает Центральное телевидение Китая.

Во вторник СМИ информировали об оползне в городе Луннань, где под завалом оказались 16 человек, и наводнении в Хэнчжоу, где погибли четыре местных жителя, 54 тысячи человек пришлось эвакуировать.

Китайский лидер указал, что нужно предотвращать и быстро ликвидировать последствия наводнений.

Си Цзиньпин потребовал прилагать максимальные усилия для проведения спасательных операций, медицинской помощи пострадавшим и эвакуации жителей из опасных районов.

Центральное телевидение Китая предупреждает, что в июле в стране начинается сезон наводнений, высок риск паводков и града в восточной и юго-западной частях Китая. Ожидается, что в Тихом океане и Южно-Китайском море появятся от 4 до 6 тайфунов - в два раза больше, чем в обычные годы.