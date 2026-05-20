Москва20 маяВести.В ходе совместного заявления с президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что мир сталкивается с риском возврата к "закону джунглей".
Лидер КНР отметил возрастающую важность договора о добрососедстве между Китаем и Россией.
Текущая международная обстановка претерпевает серьезные изменения, и мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглейсказал председатель КНР
Си Цзиньпин отметил, что в данных обстоятельствах все более очевидными становятся прогрессивный характер, научная обоснованность и практическая значимость китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Ранее лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин выпустили совместное заявление о намерении углублять взаимодействие вооруженных сил двух стран.