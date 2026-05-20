Си Цзиньпин: в мире существует риск возврата к "закону джунглей"

Москва20 мая Вести.В ходе совместного заявления с президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что мир сталкивается с риском возврата к "закону джунглей".

Лидер КНР отметил возрастающую важность договора о добрососедстве между Китаем и Россией.

Текущая международная обстановка претерпевает серьезные изменения, и мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей сказал председатель КНР

Си Цзиньпин отметил, что в данных обстоятельствах все более очевидными становятся прогрессивный характер, научная обоснованность и практическая значимость китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Ранее лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин выпустили совместное заявление о намерении углублять взаимодействие вооруженных сил двух стран.