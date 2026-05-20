CNN: Си Цзиньпин сделал завуалированный выпад в адрес США на встрече с Путиным

Си Цзиньпин сделал выпад в адрес США в ходе встречи с Путиным, пишут СМИ CNN: Си Цзиньпин сделал завуалированный выпад в адрес США на встрече с Путиным

Москва20 мая Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин сделал завуалированный выпад в адрес Соединенных Штатов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. На это обратил внимание телеканал CNN.

По информации журналистов, Си Цзиньпин указал на растущую напряженность в международной обстановке.

И сделал завуалированный выпад в адрес США, когда сел за стол переговоров с Путиным в Большом зале народных собраний говорится в публикации

CNN привел слова председателя КНР о том, что в условиях хаотичной ситуации на мировой арене наблюдается раскол, односторонность и гегемония. Как отметил телеканал, заявление Си Цзиньпина можно трактовать как критику чрезмерного вмешательства США.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что текущая международная обстановка претерпевает серьезные изменения. По его словам, сейчас миру грозит возвращение к закону джунглей.