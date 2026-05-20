Си Цзиньпин: прекращение конфликта в Иране поможет в поставках энергоресурсов

Москва20 мая Вести.Скорейшее прекращение конфликта на Ближнем Востоке поспособствует уменьшению препятствий для стабильных поставок энергетических ресурсов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что в настоящий момент ситуация на Ближнем Востоке находится в критической точке перехода между войной и миром. Председатель КНР призвал как можно скорее остановить боевые действия и придерживаться пути переговорного процесса.

Скорейшее прекращение конфликта поможет уменьшить негативное влияние на стабильность поставок энергоресурсов, бесперебойность производственных и логистических цепочек, а также на международный торговый порядок сказал Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что война на Ближнем Востоке подтолкнет все государства мира к поиску дополнительных логистических коридоров.