Москва14 апр Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине заявил, что конфликт на Ближнем Востоке, особенно ситуация вокруг Ирана, ведет к хаосу и разрушению существующего мирового порядка. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Он отметил, что и Китай, и Испания, с его точки зрения, отличаются принципиальностью и честностью, и призвал обе страны усиливать контакты и более тесно сотрудничать, чтобы не допустить возвращения мира "к закону джунглей".

Международный порядок рушится заявил лидер КНР

14 апреля на переговорах с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном Си Цзиньпин предложил четыре направления по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Он заявил, что, на его взгляд, необходимо отстаивать принципы мирного сосуществования, уважения национального суверенитета, верховенства международного права, а также координировать вопросы развития и безопасности.