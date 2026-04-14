Москва14 апрВести.Председатель КНР Си Цзиньпин представил четыре предложения по поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщило Центральное телевидение Китая.
Инициативы были озвучены в ходе встречи в Пекине с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.
Среди ключевых предложений – приверженность принципам мирного сосуществования, уважение суверенитета стран региона и соблюдение норм международного права. Также Си Цзиньпин отметил важность согласования вопросов безопасности и развития как основы долгосрочной стабильности.
Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники предположило, что следующий раунд переговоров представителей США и Ирана может состояться в Женеве или Исламабаде в четверг, 16 апреля.
Эту же дату в качестве возможной для встречи иранских и американских представителей назвал журналист журнала The Atlantic Араш Азизи.