Си Цзиньпин предложил четыре меры для поддержания мира на Ближнем Востоке

Москва14 апр Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин представил четыре предложения по поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщило Центральное телевидение Китая.

Инициативы были озвучены в ходе встречи в Пекине с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.

говорится в сообщении

Среди ключевых предложений – приверженность принципам мирного сосуществования, уважение суверенитета стран региона и соблюдение норм международного права. Также Си Цзиньпин отметил важность согласования вопросов безопасности и развития как основы долгосрочной стабильности.

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники предположило, что следующий раунд переговоров представителей США и Ирана может состояться в Женеве или Исламабаде в четверг, 16 апреля.

Эту же дату в качестве возможной для встречи иранских и американских представителей назвал журналист журнала The Atlantic Араш Азизи.