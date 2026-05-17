Москва17 маяВести.Председатель КНР, генсек Компартии Китая Си Цзиньпин заявил, что в стране нужно ускорить создание самостоятельной системы философских знаний, которая поможет китайской модернизации, пишет агентство Синьхуа.
Он отметил, что самостоятельная система философии и социальных наук должна лучше отвечать на вопросы, возникающие сейчас перед Китаем и миром на пути к прогрессу, и вносить "мудрость и силу в продвижение китайской модернизации".
По словам Си Цзиньпина, при этом нужно руководствоваться идеями социализма с китайской спецификой и руководящими мерами коммунистической партии.
