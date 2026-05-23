Москва23 маяВести.Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагедией на угольной шахте в провинции Шаньси.
Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Уважаемый господин председатель, дорогой друг! Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы на угольной шахте в провинции Шаньсиговорится в тексте
Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоравления.
Взрыв газа на угольной шахте "Люшэньюй", расположенной в уезде Циньюань провинции Шаньси, произошел в пятницу, 22 мая, в 19.29 по местному времени (14.29 мск). По последним данным, в результате взрыва погибли 82 человека.