Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с трагедией на шахте в Шаньси

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с трагедией на угольной шахте Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с трагедией на шахте в Шаньси

Москва23 мая Вести.Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагедией на угольной шахте в провинции Шаньси.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Уважаемый господин председатель, дорогой друг! Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы на угольной шахте в провинции Шаньси говорится в тексте

Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоравления.

Взрыв газа на угольной шахте "Люшэньюй", расположенной в уезде Циньюань провинции Шаньси, произошел в пятницу, 22 мая, в 19.29 по местному времени (14.29 мск). По последним данным, в результате взрыва погибли 82 человека.