Business Standard: в Бангладеш 51 человек погиб из-за сильного наводнения Business Standard: число жертв наводнения в Бангладеш достигло 51

Москва12 июл Вести.Наводнение в Бангладеш, затронувшее семь районов страны, привело к гибели по меньшей мере 51 человека, еще 39 человек пострадали, сообщает Business Standard.

По данным издания, ситуация с паводками в семи районах на юго-востоке и северо-востоке страны ухудшилась из-за непрекращающихся проливных дождей, подъема уровня воды в верховьях рек и оползней. В результате число погибших достигло 51 человека.

Также сообщается, что еще 39 человек получили травмы или пострадали в результате самих наводнений, а также происшествий, вызванных разгулом стихии.

В общей сложности последствия наводнений затронули более миллиона жителей Бангладеш, пишет Business Standard.

Как сообщает портал Prothomalo, сильные дожди, которые стали причиной наводнений, начались в области Чаттограм на юго-востоке Бангладеш 4 июля. Позднее паводки распространились и на соседние районы страны.

Ранее сообщалось о наводнении на юге Китая. С 4 по 6 июля тайфун "Майсак" принес в регион сильные ливни. Из-за этого уровень воды во многих реках Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая превысил опасные отметки. На нескольких водохранилищах были повреждены или прорваны дамбы.

В результате стихийного бедствия, потоками воды было унесено свыше 100 животных из зоопарка в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.