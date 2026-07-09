РСТ: российские туристы не пострадали при наводнении на юге Китая РСТ: россияне не пострадали из-за наводнения на юге Китая

Москва9 июл Вести.Российские туристы не пострадали из-за наводнения в Китае. Об этом РИА Новости сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператора ITM group.

С 4 по 6 июля тайфун "Майсак" принес в регион сильные ливни. Из-за этого уровень воды во многих реках Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая превысил опасные отметки. На нескольких водохранилищах были повреждены или прорваны дамбы. Ранее местные власти повысили предупреждение о наводнении до максимального, красного уровня.

По имеющейся у ITM group информации, российские туристы, находящиеся в регионе, не пострадали сказали в РСТ

Туроператор уточнил, что поддерживает постоянную связь с россиянами в Китае и следит за обстановкой совместно с принимающей стороной.

По данным РСТ, паводок затронул жилые районы, сельскохозяйственные территории и туристические объекты. В Гуйлине приостановлено судоходство по реке Лицзян, а для посещения закрыты гора Слоновий хобот и гора Фубо. В городах Лючжоу, Хэчи, Байсэ и Чунцзо временно не работают некоторые живописные зоны и этнодеревни, также отменены водные развлечения.

При этом остров Хайнань наводнение не затронуло. В РСТ сообщили, что российские туристы продолжают отдыхать там в обычном режиме, а туристическая инфраструктура работает штатно.

Ранее заместитель мэра города Наньнин Дин Вэй заявил на брифинге, что жертвами наводнения в этом городе стали 39 человек, еще девять числятся пропавшими без вести.

Ранее стало известно, что в Китае по меньшей мере 28 человек погибли в результате крупного пожара, произошедшего на обувной фабрике.