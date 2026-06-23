Посольство: россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Китае

Посольство уточнило данные о ДТП с российскими туристами в Китае Посольство: россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Китае

Москва23 июн Вести.Российские туристы не пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в китайской провинции Цзилинь. Об этом сообщило посольство России в Пекине.

Ранее власти Приморского края сообщили, что автобус, в котором находились 24 туриста из России, столкнулся с экскаватором в городе Хуньчунь на северо-востоке Китая.

По данным российской дипмиссии, никто из граждан России не получил травм. Также не зафиксировано обращений россиян за медицинской помощью в местные лечебные учреждения.