Москва23 июнВести.Российские туристы не пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в китайской провинции Цзилинь. Об этом сообщило посольство России в Пекине.
Ранее власти Приморского края сообщили, что автобус, в котором находились 24 туриста из России, столкнулся с экскаватором в городе Хуньчунь на северо-востоке Китая.
По данным российской дипмиссии, никто из граждан России не получил травм. Также не зафиксировано обращений россиян за медицинской помощью в местные лечебные учреждения.
По имеющейся в распоряжении посольства информации, никто из них не пострадал, обращений россиян в местные медицинские учреждения не зафиксированоговорится в сообщении в официальном Telegram-канале посольства