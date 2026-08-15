Москва15 авгВести.Экскурсионный автобус, перевозивший российских туристов, попал в ДТП во Вьетнаме, один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) в своем Telegram-канале.
Авария произошла утром 15 августа, когда автобус следовал по маршруту Нячанг – Хошимин. Предварительно, транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем, остановившимся на аварийной полосе скоростной автомагистрали.
В результате ДТП один человек погиб. Один турист получил перелом ноги и госпитализирован в Хошимине. Еще один получил травму спины. Остальные пассажиры получили незначительные поврежденияговорится в заявлении
Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, отметили в РСТ.
В настоящий момент вьетнамские правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины аварии.