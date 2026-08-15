Один человек погиб в результате ДТП с автобусом с туристами из РФ во Вьетнаме

Автобус с туристами из России попал в ДТП во Вьетнаме, есть погибший Один человек погиб в результате ДТП с автобусом с туристами из РФ во Вьетнаме

Москва15 авг Вести.Экскурсионный автобус, перевозивший российских туристов, попал в ДТП во Вьетнаме, один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) в своем Telegram-канале.

Авария произошла утром 15 августа, когда автобус следовал по маршруту Нячанг – Хошимин. Предварительно, транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем, остановившимся на аварийной полосе скоростной автомагистрали.

В результате ДТП один человек погиб. Один турист получил перелом ноги и госпитализирован в Хошимине. Еще один получил травму спины. Остальные пассажиры получили незначительные повреждения говорится в заявлении

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, отметили в РСТ.

В настоящий момент вьетнамские правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины аварии.