Пострадавшие в ДТП во Вьетнаме туристы прибыли из Казани

Туристы, пострадавшие в ДТП во Вьетнаме, прибыли из Казани Пострадавшие в ДТП во Вьетнаме туристы прибыли из Казани

Москва15 авг Вести.Туристы, пострадавшие в ДТП во Вьетнаме, прибыли из Казани. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил исполняющий обязанности генерального консула России в Хошимине Юрий Немцов.

Он отметил, что сейчас в консульстве ожидают результатов расследования инцидента.

К сожалению, одна женщина 1988 года погибла. Туристы прибыли из Казани. Один мужчина получил серьезные травмы, сейчас находится на лечении в Хошимине, его состояние уточняется, имеется один потерпевший подросток. Состояние не тяжелое сообщил Немцов

Пресс-служба Российского союза туриндустрии сообщала, что утром 15 августа экскурсионный автобус, перевозивший российских туристов, попал в ДТП во Вьетнаме, один человек погиб.

Автобус следовал по маршруту Нячанг – Хошимин. Предварительно, транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем, остановившимся на аварийной полосе скоростной автомагистрали.