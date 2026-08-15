Москва15 авгВести.У россиянки, погибшей в результате ДТП с автобусом во Вьетнаме, осталось трое детей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По информации журналистов, женщина родом из небольшой деревни в республике Марий Эл. Позже она переехала в Казань, где отучилась на фармацевта. Россиянка работала в крупной сети аптек, однако уволилась и пошла учиться на туроператора.
У нее остались муж и трое несовершеннолетних детей - две дочки 11 и 13 лет и 4-летний сынговорится в публикации
Как утверждает SHOT, женщина погибла спустя два дня после своего дня рождения.
Ранее стало известно, что экскурсионный автобус, перевозивший российских туристов, попал в ДТП во Вьетнаме. Один человек погиб, еще несколько пострадали.