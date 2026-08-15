SHOT: у погибшей в ДТП во Вьетнаме россиянки остались трое детей

Погибшая во Вьетнаме россиянка была многодетной матерью SHOT: у погибшей в ДТП во Вьетнаме россиянки остались трое детей

Москва15 авг Вести.У россиянки, погибшей в результате ДТП с автобусом во Вьетнаме, осталось трое детей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, женщина родом из небольшой деревни в республике Марий Эл. Позже она переехала в Казань, где отучилась на фармацевта. Россиянка работала в крупной сети аптек, однако уволилась и пошла учиться на туроператора.

У нее остались муж и трое несовершеннолетних детей - две дочки 11 и 13 лет и 4-летний сын говорится в публикации

Как утверждает SHOT, женщина погибла спустя два дня после своего дня рождения.

Ранее стало известно, что экскурсионный автобус, перевозивший российских туристов, попал в ДТП во Вьетнаме. Один человек погиб, еще несколько пострадали.