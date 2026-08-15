РСТ: туристы, попавшие в ДТП во Вьетнаме, возвращаются в Нячанг

В РСТ сообщили, что продолжают отслеживать ситуацию с ДТП во Вьетнаме РСТ: туристы, попавшие в ДТП во Вьетнаме, возвращаются в Нячанг

Москва15 авг Вести.Туристы, попавшие в дорожно-транспортное происшествие во Вьетнаме, возвращаются в город Нячанг. Об этом информационной службе "Вести" сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

По словам Абдюханова, с туристами, которые находятся в госпитале, работают гид и представитель туроператора.

В данный момент туристы возвращаются обратно на автобусе в Нячанг. С пострадавшими туристами в госпитале находятся гид и представитель туроператора. Туроператор и страховая компания, по информации Российского союза туриндустрии, находятся на постоянной связи с пострадавшими и туристами, получившими травмы. На данный момент Российский союз туриндустрии продолжает мониторить ситуацию заявил Абдюханов

Ранее сообщалось о ДТП с участием экскурсионного автобуса, который перевозил российских туристов. В результате аварии погиб один человек.