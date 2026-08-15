Москва15 авгВести.Туристы, попавшие в дорожно-транспортное происшествие во Вьетнаме, возвращаются в город Нячанг. Об этом информационной службе "Вести" сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
По словам Абдюханова, с туристами, которые находятся в госпитале, работают гид и представитель туроператора.
В данный момент туристы возвращаются обратно на автобусе в Нячанг. С пострадавшими туристами в госпитале находятся гид и представитель туроператора. Туроператор и страховая компания, по информации Российского союза туриндустрии, находятся на постоянной связи с пострадавшими и туристами, получившими травмы. На данный момент Российский союз туриндустрии продолжает мониторить ситуациюзаявил Абдюханов
Ранее сообщалось о ДТП с участием экскурсионного автобуса, который перевозил российских туристов. В результате аварии погиб один человек.