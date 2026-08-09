В Таиланде заявили туристам после стрельбы в школе, что можно продолжать поездки

Полиция Таиланда обратилась к туристам после стрельбы в школе В Таиланде заявили туристам после стрельбы в школе, что можно продолжать поездки

Москва9 авг Вести.Королевская полиция Таиланда заявила, что иностранные туристы после инцидента со стрельбой в школе могут продолжать путешествовать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства, поступившее в распоряжение агентства.

В полиции заверили, что инцидент исчерпан, и ситуация находится под контролем. В материале сказано, что иностранцы "могут быть уверены", что произошедшее носит локальный характер.

Иностранные туристы могут продолжать поездки и привычную деятельность во всех регионах Таиланда в обычном режиме, если от профильных ведомств не поступает иных указаний сказано в сообщении ведомства

Туристам порекомендовали следить за официальными сводками безопасности и следовать инструкциям местных властей. В полиции Таиланда также призвали опираться только на информацию из официальных источников. В случае ЧП следует звонить в полицию по номерам 191 или 1599, а горячая линия туристической полиции доступна по номеру 1155.

Стрельба в школе в провинции Нонтхабури произошла 5 августа. Ученик девятого класса сначала убил своих бабушку и дедушку, а потом пришел в учебное заведение и устроил там стрельбу. По данным СМИ, при стрельбе на территории школы погибли восемь человек, пострадали 23 человека. Сам злоумышленник покончил с собой.