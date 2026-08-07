Число застреленных подростком в школе в Таиланде выросло до пяти

Число убитых подростком в таиландской школе выросло до пяти Число застреленных подростком в школе в Таиланде выросло до пяти

Москва7 авг Вести.Как минимум пять человек погибли и 23 пострадали при стрельбе, которую устроил подросток в одной из школ Таиланда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что это самое массовое убийство в этой стране с 2022 года.

Тайский подросток убил по меньшей мере пять человек и себя в школе под Бангкоком в пятницу после того, как застрелил своих бабушку и дедушку говорится в сообщении

Агентство передает, что 14-летний стрелок, являвшийся учеником этой школы, сделал не меньше 26 выстрелов из пистолета, который принадлежал его деду. Все погибшие — учителя и сотрудники.

Ранее сообщалось лишь о двух погибших и 20 раненых.