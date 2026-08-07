В Таиланде сообщили, если ли россияне среди пострадавших при стрельбе в школе ТАСС: россияне не пострадали в результате стрельбы в таиландской школе

Москва7 авг Вести.Среди пострадавших при стрельбе в школе в провинции Нонтхабури (Таиланд) нет российских граждан. Такое заявление сделали в полиции Таиланда для агентства ТАСС.

В результате инцидента в школе в провинции Нонтхабури ни россияне, ни другие иностранцы не пострадали сообщил собеседник журналистов

Стрельба в таиландской школе произошла 5 августа. Ученик девятого класса убил шесть человек – троих учителей и троих детей, после чего покончил с собой. По данным СМИ, также он подозревается в убийстве своих бабушки и дедушки – их дела нашли в доме.

Средняя школа Тхепсирин известна как одна из лучших в стране по подготовке учеников к поступлению в высшие учебные заведения. В этой школе учатся более 3 тысяч учеников и работают 147 преподавателей.