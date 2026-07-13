Россиян нет среди опознанных жертв пожара в баре Бангкока

Россиян нет среди опознанных жертв пожара в Бангкоке Россиян нет среди опознанных жертв пожара в баре Бангкока

Москва13 июл Вести.Российских граждан нет среди опознанных погибших в результате пожара в одном из баров Бангкока. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции Таиланда.

По словам собеседника агентства, в результате происшествия погибли 27 человек. Он уточнил, что к настоящему моменту удалось установить личности 10 погибших.

Среди опознанных девять граждан Таиланда и один гражданин Лаоса добавили в полиции

Возгорание в баре Бангкока началось в полночь 13 июля (22.00 12 июля по московскому времени). В результате пожара погибли по меньшей мере 27 человек.