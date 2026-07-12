Москва12 июлВести.В одном из баров Бангкока вспыхнул пожар, который унес жизни не менее 27 человек. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на местных чиновников.

По данным агентства, возгорание началось в полночь 13 июля (22.00 по московскому времени).

Крупный пожар, который поглотил бар в Бангкоке в понедельник, привел к гибели по меньшей мере 27 человек

говорится в публикации

Гибель людей подтвердил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун. По его словам, еще несколько человек пострадали в результате ЧП, они были госпитализированы.

В настоящий момент на месте пожара работают экстренные службы. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.