AP: не менее 27 человек погибли при пожаре в одном из баров Бангкока

Жертвами пожара в баре Бангкока стали как минимум 27 человек AP: не менее 27 человек погибли при пожаре в одном из баров Бангкока

Москва12 июл Вести.В одном из баров Бангкока вспыхнул пожар, который унес жизни не менее 27 человек. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на местных чиновников.

По данным агентства, возгорание началось в полночь 13 июля (22.00 по московскому времени).

Крупный пожар, который поглотил бар в Бангкоке в понедельник, привел к гибели по меньшей мере 27 человек говорится в публикации

Гибель людей подтвердил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун. По его словам, еще несколько человек пострадали в результате ЧП, они были госпитализированы.

В настоящий момент на месте пожара работают экстренные службы. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.