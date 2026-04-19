Москва19 апрВести.В мексиканском штате Морелос в результате вооруженного нападения в баре погибли восемь человек.
Инцидент произошел в городе Аненекуилько муниципалитета Аяла. Местные жители услышали звуки выстрелов и обратились в полицию, сообщает агентство Синьхуа.
Полиция обнаружила внутри заведения восемь человек без признаков жизниговорится в публикации
Прибывшие сотрудники правопорядка начали расследование. На текущий момент сведений о задержанных нет, мотивы произошедшего устанавливаются.
Ранее в результате стрельбы в баре в городе Остин, штат Техас, насчитывается не менее трех погибших и 14 пострадавших.