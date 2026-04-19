Один человек пострадал в результате стрельбы в Лас-Вегасе

Москва19 апр Вести.Правоохранительные органы задержали стрелка в центре Лас-Вегаса, который забаррикадировался от силовиков, сообщает департамент полиции города в соцсети Х.

Отмечается, что стрелявший укрылся в соседнем здании, однако позже бойцам спецназа (SWAT) удалось его задержать.

В результате инцидента один человек был ранен и доставлен в местную больницу с травмами, не "представляющими угрозу для жизни", проинформировали в полиции.

