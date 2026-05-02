Москва2 маяВести.Украинские правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу во Львове. Об этом сообщают местные СМИ.
Дополнительных подробностей пока не приводится.
Накануне стало известно, что мужчина в плаще открыл стрельбу на остановке в украинском Львове. По имеющимся данным, прозвучало не менее шести выстрелов.
Ранее инцидент со стрельбой произошел в Киеве. Злоумышленник поджег собственную квартиру, произвел ряд выстрелов на улице, а затем направился в супермаркет, где взял людей в заложники.