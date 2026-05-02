Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу во Львове Украинская полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу во Львове

Москва2 мая Вести.Украинские правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу во Львове. Об этом сообщают местные СМИ.

Дополнительных подробностей пока не приводится.

Накануне стало известно, что мужчина в плаще открыл стрельбу на остановке в украинском Львове. По имеющимся данным, прозвучало не менее шести выстрелов.

Ранее инцидент со стрельбой произошел в Киеве. Злоумышленник поджег собственную квартиру, произвел ряд выстрелов на улице, а затем направился в супермаркет, где взял людей в заложники.