Москва23 апрВести.Десять человек были ранены в результате стрельбы в торговом центре в городе Батон-Руж (штат Луизиана) в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию мэра города Сида Эдвардса.
"Предполагается, что данный инцидент со стрельбой носит целенаправленный характер. Расследование продолжается. На данный момент сообщается о десяти пострадавшихсказал мэр
Отмечается, что виновник происшествия пока еще не задержан. По факту случившегося проводится расследование.
Ранее три человека погибли в результате стрельбы на хоккейном матче в США.
До этого в США при стрельбе в баре погибли четыре человека.