В американском торговом центре произошла стрельба, пострадали десять человек

Десять человек получили ранения в результате стрельбы в ТЦ в Луизиане

Москва23 апр Вести.Десять человек были ранены в результате стрельбы в торговом центре в городе Батон-Руж (штат Луизиана) в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию мэра города Сида Эдвардса.

"Предполагается, что данный инцидент со стрельбой носит целенаправленный характер​​​. Расследование продолжается. На данный момент сообщается о десяти пострадавших сказал мэр

Отмечается, что виновник происшествия пока еще не задержан. По факту случившегося проводится расследование.

