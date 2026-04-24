В результате стрельбы в Луизиане один человек погиб, еще пятеро пострадали

Москва24 апр Вести.Шеф полиции Луизианы Томас Морс сообщил журналистам о гибели одного человека в результате стрельбы в городе Батон-Руж, еще пятеро пострадали.

Он уточнил, что некоторые другие пострадавшие получили незначительные травмы. Одному из госпитализированных потребовалась операция.

В одной из местных больниц находятся пять пострадавших, один из них, как мы можем подтвердить, скончался сказал Морс

Кроме того, по его словам, местная полиция задержала пятерых подозреваемых и продолжает поиски остальных, причастных к стрельбе.

В торговом центре в городе Батон-Руж (штат Луизиана) в Соединенных Штатах Америки произошла стрельба. Изначально сообщалось о десяти пострадавших.

