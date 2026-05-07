Полиция задержала 18-летнего парня, устроившего стрельбу в Оклахоме В Оклахоме задержали парня, устроившего стрельбу с многочисленными жертвами

Москва7 мая Вести.Полиция штата Оклахома задержала 18-летнего парня, устроившего стрельбу в городе Эдмонд. При стрельбе погиб один человек, 22 человека получили ранения, в том числе шестеро детей, заявил на пресс-конференции начальник местной полиции Джей Ди Янгер.

По заявлению властей, стрельба произошла в воскресенье вечером на вечеринке.

Детективы Эдмонда арестовали 18-летнего Джейлена Дэвиса по обвинению в нападении с применением смертоносного оружия. Обвинение находится в процессе переквалификации на убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах заявил Янгер

По данным следствия, стрельба началась с конфликта между двумя женщинами на вечеринке. Конфликт перерос в вооруженное столкновение между членами противоборствующих банд. В ходе стрельбы произведены более 80 выстрелов.

Дэвис добровольно сдался полиции 6 мая после того, как власти выдали ордер на его арест. Следствие установило, что есть еще один подозреваемый в причастности к стрельбе.

Между тем 4 мая в Вашингтоне на пересечении 15-й улицы и проспекта Независимости, рядом с Монументом Вашингтона и Мемориальным музеем Холокоста, произошла стрельба. По меньшей мере, два человека пострадали.