Москва22 июнВести.Свадебное торжество в турецкой провинции Денизли закончилось трагедией после того, как подросток выстрелил из ружья там и ранил 11 человек. Об этом сообщает местная газета Milliyet.
По данным издания, 15-летний юноша решил произвести традиционный праздничный залп из ружья. Однако дробь срикошетила от земли, задев присутствующих на мероприятии гостей.
Все пострадавшие были немедленно доставлены в ближайшее медицинское учреждение.
Позже стало известно, что двоих раненых перевели в профильные больницы города Денизли для проведения дополнительных обследований и назначения курса лечения. Врачи подчеркивают, что полученные травмы не представляют угрозы для жизни пациентов.
Сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего для получения показаний. В настоящее время по факту инцидента проводится административная проверка, в рамках которой устанавливаются детали случившегося.
Ранее сообщалось, что задержанный в Стамбуле подросток из Туркмении готовил теракт в Турции.