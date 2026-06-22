Milliyet: подросток устроил стрельбу на свадьбе в Турции, ранены 11 человек

Подросток из ружья ранил 11 человек на свадьбе в Турции Milliyet: подросток устроил стрельбу на свадьбе в Турции, ранены 11 человек

Москва22 июн Вести.Свадебное торжество в турецкой провинции Денизли закончилось трагедией после того, как подросток выстрелил из ружья там и ранил 11 человек. Об этом сообщает местная газета Milliyet.

По данным издания, 15-летний юноша решил произвести традиционный праздничный залп из ружья. Однако дробь срикошетила от земли, задев присутствующих на мероприятии гостей.

Все пострадавшие были немедленно доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

Позже стало известно, что двоих раненых перевели в профильные больницы города Денизли для проведения дополнительных обследований и назначения курса лечения. Врачи подчеркивают, что полученные травмы не представляют угрозы для жизни пациентов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего для получения показаний. В настоящее время по факту инцидента проводится административная проверка, в рамках которой устанавливаются детали случившегося.

Ранее сообщалось, что задержанный в Стамбуле подросток из Туркмении готовил теракт в Турции.