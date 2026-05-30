Житель Турции ранил двух взрослых и троих детей, пытаясь застрелить змею дома

Москва30 мая Вести.В Турции мужчина попытался застрелить змею в своем доме, но случайно ранил пять человек. Информацию о происшествии распространил телеканал Trt Haber.

Инцидент произошел в провинции Шанлыурфа, в сельском районе Устунташ. Мужчина заметил змею и выстрелил в нее из зарегистрированного охотничьего ружья. Однако от этого пострадали люди.

В результате разлета дроби и осколков камней, отскочивших от земли, легкие ранения получили пять находившихся рядом человек сказано в материале

Как уточняется, среди пострадавших – трое детей.

На место происшествия отправились сотрудники жандармерии и скорая помощь.