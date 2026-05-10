Москва10 мая Вести.В украинском городе Черкассы местный житель выстрелил в детей, которые сорвали сирень на частной территории. Об этом сообщает местная полиция.

По данным полицейских, дети рвали сирень возле частного домовладения. Недовольный владелец дома решил вмешаться.

Сначала мужчина попытался догнать убегавших несовершеннолетних, но не смог. Тогда он вернулся в дом, взял пистолет и снова вышел на улицу, после чего начал стрелять в сторону детей, которые к тому моменту уже находились на некотором удалении.

На место были вызваны сотрудники полиции, они опросили возможных свидетелей и самого стрелявшего.

Предварительно сообщается, что в результате стрельбы никто не пострадал. Правоохранителям устанавливают все обстоятельства случившегося.

Это не первый случай стрельбы в украинских городах за последние дни. Так, накануне неизвестный открыл огонь в Киеве. 8 мая минимум пять выстрелов прозвучало в Одессе.