Порядка 400 овец погибло в турецком Ыгдыре при нападении роя пчел Milliyet: 400 овец стали жертвами нападения пчел в Турции

Москва4 мая Вести.По меньшей мере 400 овец погибли при нападении пчел в турецкой провинции Ыгдыр, также пострадали пять человек, сообщает издание Milliyet.

По его сведениям, стадо из примерно 4 тысяч голов проходило через район с пчелиными ульями. Скот в панике начал разбегаться от окруживших его насекомых и упал в ирригационный канал (искусственный сельскохозяйственный водоток). Животные начали затаптывать друг друга, в результате чего погибло 400 овец.

Как пишет издание, пять человек были укушены пчелами и доставлены в больницу.

Отмечается, что специалисты и правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее курьезная ситуация с пчелами случилась с президентом США Дональдом Трампом. Во время общения с журналистами на территории Белого дома американскому лидеру пришлось дважды отбиваться от назойливой пчелы.