Причину массовой гибели пчел выясняют в Красноярском крае Массовая гибель пчел произошла в Красноярском крае, причина выясняется

Москва20 июл Вести.Прокуратура Красноярского края проводит проверку после сообщений о массовой гибели пчел, передает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство региона.

Отмечается, что в СМИ была опубликована информация о гибели около 30 млн пчел в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе из-за обработки соседних полей сильнодействующими пестицидами.

Служба ветеринарного надзора изъяла пчел, назначена экспертиза. По ее результатам будет установлена причина гибели пчел (2-3 недели) говорится в сообщении

Вопрос о мерах реагирования будет решаться по окончании проверки.

При этом представитель прокуратуры не уточнил количество погибших пчел, но сообщил, что в службу ветнадзора региона с заявлениями о гибели насекомых обратились 22 фермера.