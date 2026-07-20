Москва20 июлВести.Прокуратура Красноярского края проводит проверку после сообщений о массовой гибели пчел, передает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство региона.
Отмечается, что в СМИ была опубликована информация о гибели около 30 млн пчел в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе из-за обработки соседних полей сильнодействующими пестицидами.
Служба ветеринарного надзора изъяла пчел, назначена экспертиза. По ее результатам будет установлена причина гибели пчел (2-3 недели)говорится в сообщении
Вопрос о мерах реагирования будет решаться по окончании проверки.
При этом представитель прокуратуры не уточнил количество погибших пчел, но сообщил, что в службу ветнадзора региона с заявлениями о гибели насекомых обратились 22 фермера.