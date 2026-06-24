Москва24 июн Вести.Скорость, с которой вымирают российские пчелы, говорит о начале экологической катастрофы, сообщил ТАСС со ссылкой на апиолога, кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Института биологии развития им. Кольцова РАН Дмитрия Богуславского.

Если в 2000-е годы в стране было более 10 млн пчелиных семей, то сейчас их меньше 4 млн (в одной семье летом около 50 тыс. пчел, зимой - около 20 тыс. особей). Пчел не хватает и для естественной флоры, и для культур, высаживаемых человеком сказал он

По словам Богуславского, если раньше пчелиную семью можно было арендовать для опыления растений на участке за 2 тысячи рублей, то сейчас стоимость такой аренды поднялась до 5 тысяч рублей.