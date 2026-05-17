Москва17 мая Вести.В Башкирии развернулась борьба с нелегальными пчелами, которых в республику из Центральной Азии завозят недобросовестные предприниматели. Председатель региональной общественной организации "Пчеловоды Башкирии" Рамил Магданов в интервью ИС "Вести" заявил, что южные пчелы могут заражать башкирских опасными болезнями.

Насекомые из Центральной Азии не приспособлены к уральскому климату и потому живут не дольше одного сезона, а при скрещивании способны заражать местную породу опасными болезнями, отметил пчеловод.

С этими пчелами приходит очень много заразных болезней, которыми заболевают наши пчелы также. Эти ввозные пчелы, а также наши пчелы, которые заболевают, они гибнут в течение осенне-зимнего периода рассказал Магданов

Об этих опасностях местные пчеловоды знают. Поэтому тоже участвуют в рейдах, помогают ветеринарам искать нарушителей. За время борьбы с нелегальным ввозом пчел его объем удалось уменьшить в несколько раз, говорят пасечники. И теперь их задача – значительно увеличить популяцию пчел местной породы.

Ранее биолог Дмитрий Богуславский отмечал, что завоз пчел чреват и распространением вирусных инфекций, вирулентных линий клеща.