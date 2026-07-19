В Красноярском крае после обработки полей погибло около 30 млн пчел Пасечники Красноярского края требуют возбудить дело после гибели пчел

Москва19 июл Вести.В Большемуртинском районе Красноярского края погибли около 600 пчелосемей — это примерно 30 млн пчел. По мнению пасечников, это случилось после обработки полей химикатами, сообщает Telegram-канал SHOT.

Владельцы пасек уже подали 18 заявлений в полицию. Один из фермеров, у кого пострадали все ульи, обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело говорится в сообщении

Потенциальные потери в Красноярском крае могут составить до 18 тонн меда. При этом массовая гибель насекомых происходит уже не впервые. Похожие случаи фиксировались в 2021 году в Боготольском районе, где погибло около 20 млн пчел, затем в 2024-м в Балахтинском и Петропавловке, а в 2025-м — в Емельяновском районе, где, по оценкам пчеловодов, погибли еще около 6 млн особей.