Москва10 маяВести.В России разыскивается фура, которая привезла из Узбекистана 1 728 пчел. Насекомые не прошли требуемый санитарный контроль, сообщает SHOT.
По информации источника, после пересечения границы в Астраханской области автомобиль так и не доехал до обязательного карантина. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.
Пчелы с юга могут являться скрытыми переносчиками опасных заболеваний и паразитов.В случае отсутствия контроля при их ввозе могут гибнуть местные пчелы. Это, в свою очередь, может поставить под угрозу производство местного меда.
А отсутствие контроля при изготовлении меда нелегально ввезеными пчелами может грозить заражением людей самыми разными болезнями. Среди них называется и сальмонеллез.