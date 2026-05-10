Фура с 1 700 пчелами разыскивается в России из-за не пройденного карантина

SHOT: в РФ разыскивают фуру с 1 700 пчелами, не прошедшими санитарный контроль

Москва10 мая Вести.В России разыскивается фура, которая привезла из Узбекистана 1 728 пчел. Насекомые не прошли требуемый санитарный контроль, сообщает SHOT.

По информации источника, после пересечения границы в Астраханской области автомобиль так и не доехал до обязательного карантина. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Пчелы с юга могут являться скрытыми переносчиками опасных заболеваний и паразитов.В случае отсутствия контроля при их ввозе могут гибнуть местные пчелы. Это, в свою очередь, может поставить под угрозу производство местного меда.

А отсутствие контроля при изготовлении меда нелегально ввезеными пчелами может грозить заражением людей самыми разными болезнями. Среди них называется и сальмонеллез.