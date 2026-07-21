В Челябинской области произошла массовая гибель пчел, причины выясняются Причины массовой гибели пчел выясняют в Челябинской области

Москва21 июл Вести.Гибель пчел произошла в Челябинской области. Причины произошедшего выясняются, передает ТАСС со ссылкой на Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Ранее в средствах массовой информации появилась информация о гибели в Аргаяшском районе больше 5 млн пчел.

Случаи зафиксированы. Такой факт имеет место быть говорится в сообщении

В управлении Россельхознадзора рассказали, что к ним уже поступали такие жалобы, и специалисты ведомства выезжали на место. Были взяты пробы, в том числе почвы, сейчас они находятся в лаборатории.

Если по результатам исследований обнаружится остаточное количество пестицидов, то будут приняты меры, заверил источник.

При этом собеседник агентства не уточнил, сколько фермеров обращалось с жалобами и сколько всего пчел погибло.

Накануне сообщалось о массовой гибели пчел в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе Красноярского края.