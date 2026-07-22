Аномальная жара в Европе грозит массовым вымиранием шмелей Шмели в Великобритании могут вымереть из-за аномальной жары

Москва22 июл Вести.Многие виды шмелей могут полностью вымереть из-за глобального изменения климата и аномальной жары. Об этом в интервью РИА Новости рассказал ведущий британский специалист по пчелиным, профессор биологии Университета Сассекса Дэйв Гоулсон.

Эксперт пояснил, что эволюционно шмели приспособлены к прохладному климату — крупные размеры и густой «мех» помогают им сохранять тепло. Однако в условиях установившейся в Европе 40-градусной жары эти особенности приводят к быстрому перегреву насекомых, из-за чего они теряют способность летать. Кроме того, засуха губит растения и прекращает выработку нектара в цветах, лишая шмелей кормовой базы.

По данным британского Фонда охраны шмелей, из-за участившихся волн экстремальной жары популяция этих насекомых в регионе с 2022 года уже сократилась почти на треть.