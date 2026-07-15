Климатолог объяснил причину аномальной жары в Европе Климатолог Фаццини: аномальную жару в Европе вызвали антициклоны из пустынь

Москва15 июл Вести.Аномально высокие температуры в Европе связаны с вытеснением привычного океанического антициклона субтропическими антициклонами пустынь. Об этом РИА Новости заявил преподаватель физической географии и климатических рисков Университета Камерино Массимилиано Фаццини.

По словам ученого, все чаще над Европой устанавливаются антициклоны, приходящие из районов Сахары и Иранского нагорья. Они вытесняют привычные океанические антициклоны и приносят более жаркие воздушные массы.

Когда над Европой устанавливаются антициклоны, связанные с Сахарой или Иранским нагорьем, они оказываются очень мощными и простираются на высоту до шести-восьми километров. Переваливая через горные хребты, эта теплая воздушная масса опускается вниз и дополнительно нагревается за счет сжатия. По этой причине температура у поверхности становится исключительно высокой сказал он

В середине июня в ряде европейских стран установилась аномально жаркая погода. В некоторых регионах температура воздуха приблизилась к 40 градусам и превысила эту отметку, а в конце месяца были зафиксированы новые температурные рекорды.

Ранее сообщалось, что экстремальные температуры в европейских странах унесли жизни не менее 10 тысяч человек.