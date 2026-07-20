Врач рассказал, как правильно охлаждаться в жару без вреда здоровью Врач Абызов сообщил об опасности холодного душа в жаркую погоду

Москва20 июл Вести.В период аномальной жары организм работает на пределе возможностей: возрастает риск обезвоживания, теплового и солнечного ударов, а также могут обостриться хронические заболевания — сердечно-сосудистые и дыхательные. Врач-терапевт "СберЗдоровья" Алексей Абызов в беседе с RT дал рекомендации, как безопасно охлаждаться и не навредить себе.

По словам специалиста, главное правило при использовании кондиционера — избегать резких перепадов температуры.

После возвращения с улицы рекомендуется подождать 10–15 минут, чтобы тело адаптировалось к температуре помещения, и только потом включать прибор. Оптимальным считается поддержание температуры на уровне +22 - +24 градусов сказал он

Вентилятор, по словам врача, эффективен только до +35 градусов: если в помещении жарче, он просто перемещает нагретый воздух, не охлаждая его. При этом важно не направлять поток воздуха от кондиционера или вентилятора на вспотевшего человека — это может привести к локальному переохлаждению шеи или поясницы.

Отдельное предостережение касается холодного душа.

Резкое воздействие холодной воды вызывает сужение сосудов, что может привести к резкому повышению артериального давления и, как следствие, к ухудшению самочувствия предупредил Абызов

По словам терапевта, особенно это опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Купание в открытых водоемах тоже требует осторожности. Если вода холоднее +20 градусов, а человек долго был на солнце, резкое погружение крайне рискованно для пожилых и людей с болезнями сердца и нервной системы. Абызов советует заходить в воду постепенно и находиться в ней не дольше 10–15 минут.

В жаркую погоду врач рекомендует носить свободную светлую одежду с длинным рукавом из натуральных тканей — хлопка, льна или бамбука.

Синтетические ткани, особенно плотные, нарушают теплоотдачу и это может приводить к перегреву организма заключил врач

Также Абызов напоследок напомнил о том, что на открытом солнце головной убор и солнцезащитные средства обязательны.

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